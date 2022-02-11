ВИДЕО | Пьяная Адель устроила танцы у шеста в гей-клубе

Артистка принялась исполнять танец на шесте в брючном костюме люксового бренда Fendi. Позже посетители клуба заметили, что исполнительница, сойдя со сцены, разделась до лифчика. Также пьяная звезда пела культовый хит It’s Raining Men вместе с друзьями.

Затем Адель попросили вернуться на сцену и назвать победителя в конкурсе, который вел известный драг-квин (артист-мужчина, использующий женские образы на сцене). Исполнительница выбрала победительницу — на сцену вышла девушка в трусах, закрывая обнаженную грудь руками. Затем певица произнесла речь о том, как ей нравится быть женщиной.

“Мы любим женщин, чертовых женщин, не так ли? Да, я выбираю ее, я вижу, ты чертовски красива, чертовски мила, чертовски уверена в себе со всеми этими мужчинами вокруг. Нам нравится быть чертовыми женщинами, не так ли?” — заявила Адель со сцены гей-клуба.

Что же стало причиной столь странного поведения певицы? 9 февраля первая за шесть лет композиция Адель Easy On Me получила премию BRIT Awards в номинации “Песня года”. Также ее альбом “30” стал самым продаваемым в 2021 году: за шесть недель было продано более 600 тысяч копий. Вот и отметила…