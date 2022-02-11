Не только Нагиев: КВН определился с ведущими ближайших игр Высшей лиги

Интригу, казалось бы, убил актер, сценарист и обзорщик КВН Денис Косяков, объявив, что новым ведущим станет Дмитрий Нагиев. Сам Нагиев не стал отрицать это известие, но и не подтвердил.

Вчера Нагиев был представлен как новый ведущий в официальном инстаграм-аккаунте КВН.

Но это еще не всё. Сегодня Александр Масляков-младший перечислил и других ведущих, которые возьмут на себе нелегкую отцовскую ношу в первых играх. “Поскольку сроки лечения отца до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН”, — пояснил наследник “империи”. Помимо Нагиева игры проведут Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский.

Впрочем, интрига еще осталась. Как несложно заметить, названы четыре фамилии. Кто же будет пятым — Валдис Пельш, Игорь Верник, Михаил Галустян, Сергей Светлаков или все-таки Масляков-младший? А может быть, кто-нибудь из тех, кто застал ещё чёрно-белый КВН — Юлий Гусман, Геннадий Хазанов или даже Леонид Якубович? А то и вовсе тряхнет стариной сам Константин Эрнст, который когда-то начинал ведущим (правда, куда более "камерного" "Матадора")? И главное — что же это всё-таки такое — временная замена или кастинг на роль нового постоянного ведущего?