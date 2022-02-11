Не только Нагиев: КВН определился с ведущими ближайших игр Высшей лиги(3)
Интрига “если не Маслякв, то кто” вызвала, пожалуй, куда больший интерес, чем вопрос “кто станет чемпионом” (причем за несколько прошедших сезонов). Напомним, сначала сам Александр Масляков, сославшись на коварный ковид, сообщил, что он пропустит первые игры КВН, а затем началось обсуждение, кто его может заменить и почему не сын.
Интригу, казалось бы, убил актер, сценарист и обзорщик КВН Денис Косяков, объявив, что новым ведущим станет Дмитрий Нагиев. Сам Нагиев не стал отрицать это известие, но и не подтвердил.
Вчера Нагиев был представлен как новый ведущий в официальном инстаграм-аккаунте КВН.
Но это еще не всё. Сегодня Александр Масляков-младший перечислил и других ведущих, которые возьмут на себе нелегкую отцовскую ношу в первых играх. “Поскольку сроки лечения отца до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН”, — пояснил наследник “империи”. Помимо Нагиева игры проведут Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский.
Впрочем, интрига еще осталась. Как несложно заметить, названы четыре фамилии. Кто же будет пятым — Валдис Пельш, Игорь Верник, Михаил Галустян, Сергей Светлаков или все-таки Масляков-младший? А может быть, кто-нибудь из тех, кто застал ещё чёрно-белый КВН — Юлий Гусман, Геннадий Хазанов или даже Леонид Якубович? А то и вовсе тряхнет стариной сам Константин Эрнст, который когда-то начинал ведущим (правда, куда более "камерного" "Матадора")? И главное — что же это всё-таки такое — временная замена или кастинг на роль нового постоянного ведущего?