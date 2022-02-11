Оби-ван Кеноби вернется уже в мае

Юэн Макгрегор, сыгравший Оби-вана в “трилогии приквелов” и сам неоднокрано говорил, что вовсе не против вернуться к своему герою. К слову, сейчас ему уже 50 лет, а сэр Алек Гиннесс (пожилой Кеноби) появился на экране в 64 года, так что возраст актера и персонажа уже будут примерно совпадать, не надо специально молодиться или стариться.

Наконец, желания совпали с возможностями, и “Дисней” принял принципиальное решение снять-таки сольный фильм про легендарного джедая. Но потом выше “сольник” Хана Соло и так разочаровал всех, что “мышиные” боссы передумали и вместо фильма решили снимать сериал.

Сегодня было объявлено, что первая серия “Оби-ван Кеноби” выйдет на сервисе “Дисней +” 25 мая. К своей роли спустя 17 лет вернулся не только Макгрегор. Тряхнет стариной и Хайден Кристенсен, который после “Мести ситхов” как-то потерялся на просторах кинематографа. Неясно, правда, в каком виде он будет показан — молодым во флешбэках, периодически снимающим маску Вейдером или в совсем уж издевательском виде — только в маске.

События сериала будут происходить между “Местью ситхов” и “Новой надеждой”. Так что есть даже шанс, что мы увидим и Люка Скайуокера в детстве.