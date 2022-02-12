“Последняя капля”: Азиза рассказала о личной драме и порвала с женихом

“В конце января Марине сделали подсадку эмбриона. Мы все надеялись на чудо. Молились, чтобы попытка оказалась удачной. Но не случилось… В течение десяти дней эмбрион не прижился, — переживает певица. — Врачи нам сказали, что с первого раза у многих не получается, надо делать подсадку во второй раз. Но я уже больше не могу!”

Азиза призналась, что от серьезного эмоционального потрясения она отходит до сих пор. Пережить то, что испытала она, во второй раз не хочет. “Вот эта неудавшаяся попытка была последней каплей — я на этом поставила жирную точку, закрыла дверь в свои мечты, идеи и надежды стать мамой, — объясняет артистка. — Второй попытки я уже не хочу: так устала от всего этого! Целый год бьюсь, как рыба об лед: то яйцеклетки искала, то гарем создавала, до ЭКО дошли… Ничего не помогло!”

“Как бы горько это не звучало, но я распрощалась с этой мыслью стать мамой навсегда, — вздыхает артистка. — Теперь хочу жить только для себя и для своего зрителя. У меня много идей и планов касательно творчества, которые я обязательно осуществлю в самое ближайшее время”.

При этом Азиза решила посвятить себя творчеству полностью. Семьи у нее тоже не будет. Об этом рассказала Аника Керимова, которая должна была делать свадебное платье певицы. “Венчания не будет, — заявила она. — Азиза объявила о расставании с Алессандро. Он уже улетел в Италию. Азиза сказала ему не возвращаться. Саша, конечно, очень расстроен. Он не ожидал, что она так скажет. Но Азиза считает, что без детей семья полноценной быть не может. А родить наследников она не смогла. “Саша — молодой мужчина. Он обязательно найдёт в Италии прекрасную девушку, которая родит ему сына!”, — сказала она мне пару дней назад. Азиза любит Сашу, но она пожертвовала своими чувствами, чтобы сделать счастливым его. Этому поступку можно только аплодировать”.

“Конечно, он не ожидал такого решения, — подтвердила расставание сама Азиза. — Целый год мы прожили с ним в любви и гармонии. Мы даже не конфликтовали, потому как смотрели в одну сторону. У нас была цель — чтобы в доме зазвучал детский смех. После того, как я ему сообщила о расставании, он стал звонить моему племяннику Тимуру, сестре Гульнаре. Я их очень люблю и уважаю, но они никогда не лезут в мою личную жизнь. Потому как знают: если я что-то решила для себя, то уже никогда не отступлю. Я не впала в депрессию, у меня все хорошо. Я полна сил и желания просто любить себя, эту жизнь, своих зрителей. Я должна улыбаться миру и тогда мир будет улыбаться мне. А Александр обязательно встретит девушку, которая сделает его счастливым и у них родится ребенок. Я даже знаю, что будет мальчик. Я в этом абсолютно уверена. Потому как по-другому и быть не может”.