КАК ЭТО БЫЛО | Мужские слезы счастья: На "Евровидение-2022" поедет Стефан!(52)
Foto: Andres Putting
Сегодня в Saku Suurhall состоялся финал главного музыкального конкурса Эстонии Eesti Laul. Нашу страну на "Евровидении" представит Стефан! Поздравляем!
Стефан Айрапетян – эстонский певец и автор песен армянского происхождения, родился в Вильянди в семье родителей из Армении и начал петь с раннего возраста. За время своей певческой карьеры Стефан сумел серьезно зарекомендовать себя на музыкальной сцене. В 2018 году Стефан принял участие в “Eesti laul” с песней “Laura” в составе ансамбля Vaje и вышел в суперфинал, но не победил.
В финале приняли участие 10 исполнителей и музыкальных коллективов, победителя определило профессиональное жюри, а также — с помощью своих звонков — телезрители.
Bublik будет рассказывал о том, что творилось под сводами Saku Suurhall в субботу вечером.
Порядок выступления финалистов:
- Элина Нечаева “Remedy”
- Андрей Зевакин feat. Грете Пайа “Mis nüüd saab”
- Яагуп Туйск “Kui vaid”
- Elysa “Fire”
- Отт Лепланд “Aovalguses”
- Стиг Ряста “Interstellar”
- Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany “What To Make Of This”
- Stefan “Hope”
- Анна Салин “Champion”
- Black Velvet “Sandra”
Ведущие финала: Маарья-Лийс Илус, Прийт Лоог и Юри Поотсманн.