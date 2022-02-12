Шоубиз
12.02.2022, 12:17

КАК ЭТО БЫЛО | Мужские слезы счастья: На "Евровидение-2022" поедет Стефан!

 (52)

Foto: Andres Putting

Сегодня в Saku Suurhall состоялся финал главного музыкального конкурса Эстонии Eesti Laul. Нашу страну на "Евровидении" представит Стефан! Поздравляем!

Стефан Айрапетян – эстонский певец и автор песен армянского происхождения, родился в Вильянди в семье родителей из Армении и начал петь с раннего возраста. За время своей певческой карьеры Стефан сумел серьезно зарекомендовать себя на музыкальной сцене. В 2018 году Стефан принял участие в “Eesti laul” с песней “Laura” в составе ансамбля Vaje и вышел в суперфинал, но не победил.

В финале приняли участие 10 исполнителей и музыкальных коллективов, победителя определило профессиональное жюри, а также — с помощью своих звонков — телезрители.

Bublik будет рассказывал о том, что творилось под сводами Saku Suurhall в субботу вечером.

Порядок выступления финалистов:

  1. Элина Нечаева “Remedy”
  2. Андрей Зевакин feat. Грете Пайа “Mis nüüd saab”
  3. Яагуп Туйск “Kui vaid”
  4. Elysa “Fire”
  5. Отт Лепланд “Aovalguses”
  6. Стиг Ряста “Interstellar”
  7. Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany “What To Make Of This”
  8. Stefan “Hope”
  9. Анна Салин “Champion”
  10. Black Velvet “Sandra”

Ведущие финала: Маарья-Лийс Илус, Прийт Лоог и Юри Поотсманн.

Оставить комментарий Читать комментарии (52)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии