КАК ЭТО БЫЛО | Мужские слезы счастья: На "Евровидение-2022" поедет Стефан!

Стефан Айрапетян – эстонский певец и автор песен армянского происхождения, родился в Вильянди в семье родителей из Армении и начал петь с раннего возраста. За время своей певческой карьеры Стефан сумел серьезно зарекомендовать себя на музыкальной сцене. В 2018 году Стефан принял участие в “Eesti laul” с песней “Laura” в составе ансамбля Vaje и вышел в суперфинал, но не победил.