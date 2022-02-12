Шоубиз
12.02.2022, 12:17

ОНЛАЙН-БЛОГ | Нечаева? Стефан? Зевакин? Кто-то еще? Кто поедет на "Евровидение" станет известно сегодня вечером!

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Смотрим финал Eesti Laul
ФОТО: Kollaaž

Сегодня в Saku Suurhall состоится финал главного музыкального конкурса Эстонии Eesti Laul. Победитель представит нашу страну на "Евровидении".

В финале примут участие 10 исполнителей и музыкальных коллективов, а победителя определит профессиональное жюри, а также - с помощью своих звонков - телезрители.

Bublik будет рассказывать о том, что творится под сводами Saku Suurhall в субботу вечером.

Порядок выступления финалистов:

  1. Элина Нечаева "Remedy"
  2. Андрей Зевакин feat. Грете Пайа "Mis nüüd saab"
  3. Яагуп Туйск "Kui vaid"
  4. Elysa "Fire"
  5. Отт Лепланд "Aovalguses"
  6. Стиг Ряста "Interstellar"
  7. Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This"
  8. Stefan "Hope"
  9. Анна Салин "Champion"
  10. Black Velvet "Sandra"

Ведущие финала: Маарья-Лийс Илус, Прийт Лоог и Юри Поотсманн.

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