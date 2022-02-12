12.02.2022, 12:17
СЕГОДНЯ | Нечаева? Стефан? Зевакин? Кто-то еще? Кто поедет на "Евровидение"(6)
скоро финал Eesti Laul
Foto: Taavi Sepp
Сегодня в Saku Suurhall состоится финал главного музыкального конкурса Эстонии Eesti Laul. Победитель представит нашу страну на "Евровидении".
В финале примут участие 10 исполнителей и музыкальных коллективов, а победителя определит профессиональное жюри, а также - с помощью своих звонков - телезрители.
Bublik будет рассказывать о том, что творится под сводами Saku Suurhall в субботу вечером.
Порядок выступления финалистов:
- Элина Нечаева "Remedy"
- Андрей Зевакин feat. Грете Пайа "Mis nüüd saab"
- Яагуп Туйск "Kui vaid"
- Elysa "Fire"
- Отт Лепланд "Aovalguses"
- Стиг Ряста "Interstellar"
- Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This"
- Stefan "Hope"
- Анна Салин "Champion"
- Black Velvet "Sandra"
Ведущие финала: Маарья-Лийс Илус, Прийт Лоог и Юри Поотсманн.