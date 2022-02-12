ФОТО | Репетиция Eesti Laul в самом разгаре. Смотрите, какое шоу ожидает нас сегодня!

Практическая информация и правила для аудитории.

С 12 лет все посетители концерта должны носить маску. Маски также предоставляются бесплатно для гостей концерта на месте.

По прибытии в Saku Suurhall необходимо предъявить билет и паспорт вакцинации, а также документ, удостоверяющий личность.

Перед прямой трансляцией вечера двери основного зала откроются в 17:30, места надо будет занять в 19:15.

Входы разделены по секторам, зрители могут попасть в основной зал только через вход, определяемый сидячими местами:

- Если место находится на первом уровне, вход осуществляется через главные входы.

- Если место находится на втором уровне, вход осуществляется от сектора C.

- Если место находится на первом этаже, вход осуществляется через сектора A2 и B2.

В связи с мерами против Covid не допускается употребление еды и напитков на трибунах и в партере.

Билеты на финал ЗДЕСЬ

В финале примут участие 10 исполнителей и музыкальных коллективов, а победителя определит профессиональное жюри, а также - с помощью своих звонков - телезрители.

Bublik будет рассказывать о том, что творится под сводами Saku Suurhall в субботу вечером.