12.02.2022, 14:49
Карен Шахназаров судится с родной дочерью(15)
ФОТО: screenshot - youtube
Российский режиссер, генеральный директор киностудии “Мосфильм” и постоянный эксперт на почти всех политических ток-шоу России Карен Шахназаров судится с дочерью из-за квартиры в Москве, сообщает Teleram-канал Mash.
По данным канала, речь идет о 86-метровой квартире на Патриарших прудах. Режиссер обратился в суд, так как как он платил за жилплощадь налоги и коммунальные платежи.
Отмечается, что 36-летняя Анна Шахназарова выросла в США и до конца нулевых годов не видела отца. Теперь женщина живет в Москве.
Анна родилась во втором браке Шахназарова. Ее мать Елена Сетунская уехала с девочкой из страны в 1989 году. Помимо Анны у режиссера есть еще двое детей от третьего брака — Иван и Василий.