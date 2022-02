Умер основатель группы King Crimson Иэн Макдональд

Прог-рок-группа King Crimson, записавшая такие хиты, как Epitaph, 21st Century Schizoid Man и The Court of the Crimson King, существовала с 1968 года, последний из 14 альбомов выпустила в 2003 году.

Макдональд стал участником оригинального состава группы и занимался записью дебютного альбома In the Court of the Crimson King. Затем он покинул группу вместе с барабанщиком Майклом Джайлзом и запустил проект McDonald and Giles. В 1976 году музыкант стал одним из основателей группы Foreigner, где он играл на гитаре и клавишных. Макдональд работал над такими студийными альбомами коллектива, как Foreigner, Double Vision и Head Games.