Шоубиз
12.02.2022, 17:10

Умер основатель группы King Crimson Иэн Макдональд

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ФОТО: screenshot - youtube
Британский музыкант, сооснователь рок-группы King Crimson Иэн Макдональд умер в возрасте 75 лет, передает журнал Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи покойного. Смерть наступила в доме музыканта в Нью-Йорке в окружении семьи 9 февраля. Причиной смерти стал рак.

Прог-рок-группа King Crimson, записавшая такие хиты, как Epitaph, 21st Century Schizoid Man и The Court of the Crimson King, существовала с 1968 года, последний из 14 альбомов выпустила в 2003 году.

Макдональд стал участником оригинального состава группы и занимался записью дебютного альбома In the Court of the Crimson King. Затем он покинул группу вместе с барабанщиком Майклом Джайлзом и запустил проект McDonald and Giles. В 1976 году музыкант стал одним из основателей группы Foreigner, где он играл на гитаре и клавишных. Макдональд работал над такими студийными альбомами коллектива, как Foreigner, Double Vision и Head Games.

Музыкант также занимался и сольной карьерой. В 1999 году у него вышла пластинка Drivers Eyes, а в 2019-м он представил релиз Take Five Steps. Кроме того, он записывал саундтреки к игре Wachenröder и шоу на CBS “Истории успеха с Брюсом Дженнером”.

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