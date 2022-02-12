Умер основатель группы King Crimson Иэн Макдональд

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Британский музыкант, сооснователь рок-группы King Crimson Иэн Макдональд умер в возрасте 75 лет, передает журнал Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи покойного. Смерть наступила в доме музыканта в Нью-Йорке в окружении семьи 9 февраля. Причиной смерти стал рак.