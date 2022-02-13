Павел Прилучный написал такой пост о Мирославе Карпович, что поклонники решили: прощается

“Сегодня пятница. По моему расписанию — #деньдобра! Делать добро — это не только помогать кому-то финансово, но и делать что-то полезное. Вспомнить добрым словом своего наставника, написать что-то приятное старому другу, позвонить маме или бабушке. Мы часто забываем делать простые, но трогательные вещи, а люди уходят бесследно и потом им уже ничего не скажешь, ничего для них не сделаешь.

Мне повезло, в моей жизни много хороших людей, готовых прийти на помощь, но сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо @m1r0slava_karpovich. Она замечательная девушка, искренняя, добрая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки, давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает. Если вы не знаете человека лично, не делайте поспешных выводов. Как вы можете обсуждать и осуждать человека, не зная, что происходит у него в жизни. Мира несет в этот мир много добра, помогая тем, кто в этому нуждается.

Давайте быть добрее и внимательнее друг к другу!”