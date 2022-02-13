Павел Прилучный написал такой пост о Мирославе Карпович, что поклонники решили: прощается(5)
Что-то странное происходит с Павлом Прилучным. Три недели назад он опубликовал совместное фото из Дубая с бывшей женой Агатой Муцениеце и детьми. Все выглядят настолько счастливыми, что поклонники дружно умилились и написали много хорошего о “полном составе”. Появились слухи, что блудный муж решил вернуться в семью.
“Коварная разлучница” Мирослава Карпович тем временем наала публиковать исключительно сольные фото и ролики — в том числе с отдыха, где тоже выглядела вполне довольной и самодостаточной. Но — одинокой.
Пятничный пост Павла Прилучного заставил поклонников не только умилиться, но и сделать вывод о том, что пара действительно рассталась. Вот этот магический текст.
“Сегодня пятница. По моему расписанию — #деньдобра! Делать добро — это не только помогать кому-то финансово, но и делать что-то полезное. Вспомнить добрым словом своего наставника, написать что-то приятное старому другу, позвонить маме или бабушке. Мы часто забываем делать простые, но трогательные вещи, а люди уходят бесследно и потом им уже ничего не скажешь, ничего для них не сделаешь.
Мне повезло, в моей жизни много хороших людей, готовых прийти на помощь, но сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо @m1r0slava_karpovich. Она замечательная девушка, искренняя, добрая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки, давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает. Если вы не знаете человека лично, не делайте поспешных выводов. Как вы можете обсуждать и осуждать человека, не зная, что происходит у него в жизни. Мира несет в этот мир много добра, помогая тем, кто в этому нуждается.
Давайте быть добрее и внимательнее друг к другу!”
Естественно, этот призыв не был полностью был понят всеми фанатами. Стоило Мирославе оставить краткий комментарий с сердечком, ей тут же “прилетело”: “Пашка на стены лезет без Агатки. Как тебе, поддерживалка, классно, когда мужик с ума сходит от другой?”, “Отпусти Павла, не пара он тебе”. Ну а другие мнения разделились — от “наконец-то заступился” до “ура, вы расстались”.