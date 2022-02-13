ВИДЕО | “Крестная мать российского шоу-бизнеса” Алла Пугачева ответила всем, кто обвинял ее в нечестной конкуренции

“Когда передача заканчивалась, вышла наша Примадонна и говорит: “Лина, Женя, где вы?” А в ответ тишина. Короче говоря, все было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чье-то желание с нами расстаться”, — заявила Ангелина Вовк.

“Если бы не Алла, я бы вышла бы за Киркорова замуж, понимаете. Дело в том, что она же его кумир, она его муза. Даже если у них там любовь прошла или там она не была или была, он же просто ее любил как женщину, которая поет. А сегодня я — женщина, которая поет”, — пожаловалась Любовь Успенская.

“Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь… И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шэрон Стоун… для меня она деревня”, — недавно написала в своей книге Ирина Понаровская.

Наталья Гулькина заявляла, что влияние Пугачевой было столь сильным, что по одному ее звонку “неугодного” исполнителя могли больше не приглашать на телевидение.

Татьяна Анциферова, исполнившая песни в фильме “31 июня”, вспоминала, то изначально петь должна была Пугачева, но что-то не поделила с композитором Александром Зацепиным и была заменена. Из-за этого якобы выступления Анциферовой перестали показывать по ТВ.

Критическая масса накопилась — и наконец слово взяла сама Пугачева, ответив коротким видеообращением. “Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой — и они этого не переживут. Всего вам хорошего!“ — сказала как отрезала Алла Борисовна.

Одобрительными реакцией на это заявление отметились Игорь Николаев, Игорь Крутой, Дима Билан и другие. А экс-джентльмен из Одессы и брат 1/4 “Квартета И” Евгений Хаит напомнил, что правило, которым пользуется Пугачева, сформулировал Юрий Никулин.