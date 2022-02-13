На предстоящей неделе в Морском музее откроются две новые выставки

“Новыми выставками мы рассказываем об аспектах морской истории Эстонии, которые до сих пор в какой-то мере оставались в тени. Каждая модель повествует о событиях, связанных с воспроизведенным кораблем. При этом лишь мимолетно упоминается, кто и как модель изготовил. Легендарный контр-адмирал известен своим вкладом в основание Эстонского государства и нашей государственной обороны. При этом малоизвестно, что в юности он несколько раз пересек океан в качестве капитана парусника”, — пояснил директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

На выставке “Маленькие корабли, великие мастера” представлены 26 искусных моделей кораблей, которые изготовлены в Эстонии.

“Среди нас есть мастера, работы которых ценятся во всей Эстонии и за ее пределами. Выставка приоткрывает завесу над тем, как самые известные из них — Юрий Журба, Аго Кальберг, Павел Ведехин и Александр Степанов — изготовляют модели. В то же время она знакомит с историей моделизма, типами моделей, техникой изготовления и инструментами. Более того, у посетителей будет возможность попробовать и свои силы в судомоделизме”, — сказал куратор выставки Михкель Кару.

Выставка моделей кораблей дополняется новым информационным сборником. Он состоит из четырех каталогов, которые знакомят с наиболее выдающимися моделями кораблей Морского музея Эстонии и судомоделизмом в целом.

Выставка “Беседы в каюте с Йоханом Питкой” позволит нам по-новому взглянуть на контр-адмирала, известного как одного из основателей Эстонского государства, флота и Кайтселийта — сквозь годы, когда он работал капитаном дальнего плавания.