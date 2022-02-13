Культура
13.02.2022, 11:56

На предстоящей неделе в Морском музее откроются две новые выставки

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Foto: Tanel Meos
С 17 февраля в Лётной гавани можно будет посетить две новые выставки Морского музея Эстонии. Экспозиция “Маленькие корабли, великие мастера” знакомит со строительством и строителями моделей кораблей. Выставка Экспозиция “Беседы в каюте с Йоханом Питкой” рассказывает о морских экспедициях контр-адмирала в Латинскую Америку.

“Новыми выставками мы рассказываем об аспектах морской истории Эстонии, которые до сих пор в какой-то мере оставались в тени. Каждая модель повествует о событиях, связанных с воспроизведенным кораблем. При этом лишь мимолетно упоминается, кто и как модель изготовил. Легендарный контр-адмирал известен своим вкладом в основание Эстонского государства и нашей государственной обороны. При этом малоизвестно, что в юности он несколько раз пересек океан в качестве капитана парусника”, — пояснил директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

На выставке “Маленькие корабли, великие мастера” представлены 26 искусных моделей кораблей, которые изготовлены в Эстонии.

“Среди нас есть мастера, работы которых ценятся во всей Эстонии и за ее пределами. Выставка приоткрывает завесу над тем, как самые известные из них — Юрий Журба, Аго Кальберг, Павел Ведехин и Александр Степанов — изготовляют модели. В то же время она знакомит с историей моделизма, типами моделей, техникой изготовления и инструментами. Более того, у посетителей будет возможность попробовать и свои силы в судомоделизме”, — сказал куратор выставки Михкель Кару.

Выставка моделей кораблей дополняется новым информационным сборником. Он состоит из четырех каталогов, которые знакомят с наиболее выдающимися моделями кораблей Морского музея Эстонии и судомоделизмом в целом.

Выставка “Беседы в каюте с Йоханом Питкой” позволит нам по-новому взглянуть на контр-адмирала, известного как одного из основателей Эстонского государства, флота и Кайтселийта — сквозь годы, когда он работал капитаном дальнего плавания.

“В этом году 19 февраля исполнится 150 лет со дня рождения Йохана Питки. По такому случаю мы делимся воспоминаниями о времени, которое он сам называл золотыми годами своей жизни. Опираясь на его же дневник тех лет, мы расскажем о четырех последних годах XIX века, когда Йохан Питка дважды посетил Латинскую Америку в качестве капитана барка. При этом посетители смогут прослушать наиболее красочные отрывки из воспоминаний и ознакомиться с предметами, иллюстрирующими эти путешествия”, — рассказала куратор выставки Теэле Саар.

Открытие выставок состоится в Лётной гавани вечером 17 февраля. Выставки будут открыты до 15 января 2023 года. Всю дополнительную информацию можно найти на домашней странице Морского музея Эстонии www.meremuuseum.ee.

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