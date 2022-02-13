Украинский отбор на Евровидение завершился скандалом

Победительница Алина Паш шла вровень со своими конкурентами — группой Kalush Orchestra. В конце ведущие начали оглашать победителей, однако возникли технические неполадки и выяснилось, что баллы, как им сообщили, посчитали неправильно. В результате с экранов пропала таблица и ведущие зачитывали новые баллы устно, постоянно меняя результат.

В итоге победителя назвали, а таблица так и не появилась. Никто уже не понимал, кто сколько баллов получил. По итогам зрительского голосования победила Kalush Orchestra, однако Алина Паш набрала больше баллов у жюри и выиграла с отрывом в 1 балл.

После отбора солист Kalush Orchestra пошел разбираться с председателями жюри. Калуш требовал показать листок с результатами голосования, поскольку у него были вопросы. В Инстаграме артист также сообщил, что разберется с ситуацией. В соцсетях уже начали снимать пародийные ролики на Национальный отбор.

“Тени забытых предков” — песня, которую многие сравнивают с композицией победительницы Евровидения Джамалы. На сцене Алина Паш сначала поет об украинском народе и его тяжелой судьбе, зачитывает гордый спич на английском, а завершается номер картой Украины вместе с Крымом.

На саму Алину также уже начались нападки. Оказалось, что в 2015 году певица была в Крыму, что категорически запрещено всем конкурсантам. Также она посещала Москву в 2017-м и сфотографировалась на Красной площади.

Кроме того, Паш попала в базу “Миротворец” после своего визита в Крым. Сейчас все свидетельства нарушений уже удалили, а организаторы заявили, что певица летала на полуостров на свадьбу украинцев.