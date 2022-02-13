Умерла аткриса дубляжа Маргарита Корабельникова — голос Умки, Пьеро и Антошки

“Вчера узнал, что еще в декабре [2021 года] скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый [медвежонок] Умка, Антошка с картошкой, Гунька из “Незнайки”, Вовка из “Блудного попугая” и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок”, — написал Капков.

По его словам, в последний раз актриса появилась на экране в 2008 году в российском документальном сериале об искусстве мультипликации “Фабрика чудес”.

Помимо перечисленных мультфильмов, Маргарита Корабельниква работала над озвучанием мультфильмов “Чиполлино”, “Дядя Степа — милиционер”, “Дед Мороз и лето”, “Ослик-огородник”, “Дед Мороз и Серый волк”, “Трям! Здравствуйте!” и других.

Также ее голосом говорит мальчик Ванюша в фильме “Судьба человека”, “вождь краснокожих” Джонни Дорсет (“Деловые люди”), Оля и Яло (“Королевство кривых зеркал”), Калле (“Приключения Калле-сыщика”).

Саму актрису можно было увидеть и в кадре, правда, гораздо реже. В частности, она сыграла эпизодические роли в фильмах “Морозко” (на фото), “Огонь, вода и… медные трубы”, “Золотые рога”, “Приключения Петрова и Васечкина”.