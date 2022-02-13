Четыре способа распознать первоклассного любовника до интима

Он обладает рассудительным темпераментом

Согласитесь, суетливый и эмоционально нестабильный мужчина вряд ли сможет быть уверенным в постели. Поэтому спокойные и расчетливые представители сильного пола наиболее чувственны и внимательны к своей партнерше. С ними можно рассчитывать на неспешные предварительные ласки и их потрясающее развитие.

Он любит говорить о предпочтениях в постели

Далеко не каждый мужчина способен говорить о предпочтениях в постели. Нередко случается так, что эти разговоры скатываются в банальную пошлость, а женщине приходится неловко улыбаться в ответ, чтобы не задеть самолюбие мужчины. А вот что понравится представительницам прекрасного пола, так это разговор о сексуальных предпочтениях друг друга. Если ваш мужчина готов его вести, вам крупно повезло.

Он любит к вам прикасаться

Если ваш партнер постоянно пытается изучить ваше тело легкими и ненавязчивыми прикосновениями, то его смело можно записывать в списки идеальных любовников. Таким образом он показывает вам, что ему нужна не только физическая, но и эмоциональная близость. Однако стоит хорошенько задуматься, если вашему партнеру неприятно прикасаться к вам. О какой эмоциональной близости может идти речь? С таким мужчиной не стоит рассчитывать ни на страсть, ни на ласки.

Он умеет шутить

Недаром говорят, что мозг — самая сексуальная часть тела мужчины. Особенно хорошо, если он умеет ей пользоваться, чтобы проявить свое остроумие. Юмор располагает к человеку, расслабляет и поднимает настроение. Особенно, если мужчина способен свести ваши колкие замечание к шутке. Однако стоит быть осторожными — если партнер обижается на ваши “подколы” вне постели, тогда может случиться неприятная ситуация во время страстной ночи. С другой стороны, возможно, стоит связать свою жизнь с человеком, который проще относится к жизни?