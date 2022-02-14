Умер Айван Райтман — режиссер “Охотников за привидениями”, “Близнецов” и “Детсадовского полицейского”

“Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру. Мы надеемся, что те, кто знал его фильмы, навсегда запомнят его”, — говорится в заявлении семьи Райтмана.

Иван Райтман родился в Чехословакии в 1946 году. Его отец владел крупнейшей в стране фабрикой по производству уксуса. Его мать пережила заключение в концлагере Освенцим. В 1950 году семья Райтманов эмигрировала в Канаду.

Райтман дебютировал в качестве режиссера в 1968 году, выпустив короткометражную ленту “Ориентация”. В дальнейшем в 1980-е он стал известен как режиссер комедийных фильмов. Он снял такие ленты, как “Фрикадельки”, “Добровольцы поневоле”, первые две части “Охотников за привидениями”, “Близнецы”, “Детсадовский полицейский”, “Джуниор”, “Эволюция” и многие другие. Также в качестве продюсера он работал над картинами “Бетховен”, “Космический джем”, “Убей меня нежно”, “Дорожное приключение”, “Евротур” и другими. В 1998 году Райтман стал сооснователем кинокомпании The Montecito Picture Company.

Последней работой Райтмана (в качестве продюсера) стала недавняя премьера “Охотники за привидениями: Наследники”. В этом году он планировал запустить съемки продолжения “Близнецов“ — “Тройняшки”. Будет ли теперь снят фильм, неясно.