Актера Валерия Николаева отправили в психбольницу

Николаев арестован из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Утверждалось что в камере у артиста произошел конфликт с 27-летним гражданином Таджикистана Шахриером Б.

После ужина молодой человек облил Николаева кипятком, после чего артист написал на обидчика заявление. Николаев говорит, что оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция начала проводить проверку инцидента.

Как стало известно позднее, медики не обнаружили у Николаева никаких ожогов (тем более 40% тела) и вместо этого диагностировали биоплярное расстройство. После этого актера перевезли в психиатрическую клинику.