14.02.2022, 10:40
Актера Валерия Николаева отправили в психбольницу(30)
ФОТО: screenshot - youtube
Находящегося под административным арестом актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Впрочем, как выяснилось позднее, эту историю он выдумал.
Николаев арестован из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Утверждалось что в камере у артиста произошел конфликт с 27-летним гражданином Таджикистана Шахриером Б.
После ужина молодой человек облил Николаева кипятком, после чего артист написал на обидчика заявление. Николаев говорит, что оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция начала проводить проверку инцидента.
Как стало известно позднее, медики не обнаружили у Николаева никаких ожогов (тем более 40% тела) и вместо этого диагностировали биоплярное расстройство. После этого актера перевезли в психиатрическую клинику.