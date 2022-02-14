“Союзмультфильм” больше не будет трогать свою “классику”

Глава “Союзмультфильма” Юлиана Слащева сообщила, что продолжение мультсериала “Ну, погоди!” будет последней попыткой обновить и переделать классические советские мультфильмы. Точнее, предпоследней: кинокомпания планирует ещё одну перезагрузку классики — двухмерную версию “Умки”, которая создаётся в содружестве с Okko.

“Союзмультфильм” после ребутов сериала о друзьях из Простоквашино и новых частей “Ну, погоди!” решил сконцентрироваться на собственных оригинальных проектах. К ним относятся, к примеру, спин-офф сериала “Тайны медовой долины” под названием “Золотой улей”.

“Простоквашино” — это анимационный ситком, который должен отвечать сегодняшним реалиям. И хотя было достаточно негативных комментариев, этот сериал неизменно оставался в топ-10 самых популярных анимационных проектов, если посмотреть на исследование телевизионной аудитории Mediascope за 2021 год. Проект демонстрирует высокий рейтинг, в какой бы временной слот в телеэфире он не встал. В случае с “Ну, погоди!” мы не столкнулись с таким количеством хейта, как с “Простоквашино”, так как мы долго готовили персонажей и заранее опубликовали трейлер, который и собрал весь негатив”, — рассказала Слащева в интервью изданию “Бюллетень кинопрокатчика”.

И это заявление вызывает как минимум недоумение. Не столкнуться с хейтом после выхода нового “Ну, погоди!” можно было только в одном случае — полностью отгородившись от обратной связи. Взрослых критиков не устроило практически всё: новая рисовка, изменившаяся мотивация Волка (вместо понятного желания съесть Зайца пришло желание заполучить Косулю, причём вовсе не как пищу), “никакие” сюжеты, наличие “взрослых” отсылок (например, к “Матрице”). А детей просто “не зацепило”.

Добавим, что 5 лет назад у "Союзмультфильма" планов было куда больше: были анонсированы перезапуски, например, "Малыша и Карлсона" и "Котёнка с улицы Лизюкова", а также сериала по мотивам "Чучела-мяучела".