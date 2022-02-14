“Союзмультфильм” больше не будет трогать свою “классику”(3)
Свершилось! После нескольких попыток “выехать” за счет старых любимых мультфильмов и их героев “Союзмультфильм” решил отказаться от этой порочной практики. Похоже, последней каплей стал перезапуск “Ну, погоди!”, который не понравился почти всем.
Глава “Союзмультфильма” Юлиана Слащева сообщила, что продолжение мультсериала “Ну, погоди!” будет последней попыткой обновить и переделать классические советские мультфильмы. Точнее, предпоследней: кинокомпания планирует ещё одну перезагрузку классики — двухмерную версию “Умки”, которая создаётся в содружестве с Okko.
“Союзмультфильм” после ребутов сериала о друзьях из Простоквашино и новых частей “Ну, погоди!” решил сконцентрироваться на собственных оригинальных проектах. К ним относятся, к примеру, спин-офф сериала “Тайны медовой долины” под названием “Золотой улей”.
“Простоквашино” — это анимационный ситком, который должен отвечать сегодняшним реалиям. И хотя было достаточно негативных комментариев, этот сериал неизменно оставался в топ-10 самых популярных анимационных проектов, если посмотреть на исследование телевизионной аудитории Mediascope за 2021 год. Проект демонстрирует высокий рейтинг, в какой бы временной слот в телеэфире он не встал. В случае с “Ну, погоди!” мы не столкнулись с таким количеством хейта, как с “Простоквашино”, так как мы долго готовили персонажей и заранее опубликовали трейлер, который и собрал весь негатив”, — рассказала Слащева в интервью изданию “Бюллетень кинопрокатчика”.
И это заявление вызывает как минимум недоумение. Не столкнуться с хейтом после выхода нового “Ну, погоди!” можно было только в одном случае — полностью отгородившись от обратной связи. Взрослых критиков не устроило практически всё: новая рисовка, изменившаяся мотивация Волка (вместо понятного желания съесть Зайца пришло желание заполучить Косулю, причём вовсе не как пищу), “никакие” сюжеты, наличие “взрослых” отсылок (например, к “Матрице”). А детей просто “не зацепило”.
Добавим, что 5 лет назад у "Союзмультфильма" планов было куда больше: были анонсированы перезапуски, например, "Малыша и Карлсона" и "Котёнка с улицы Лизюкова", а также сериала по мотивам "Чучела-мяучела".