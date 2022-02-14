Похож на Стефана? По прогнозу букмекеров Латвия займет на "Евровидении" 23 место(3)
12 февраля в ходе национального отбора право представлять Латвию на конкурсе "Евровидения" досталось группе Citi zēni с песней Eat Your Salad. Согласно прогнозам букмекеров, шанс на победу пока крайне невелик - всего 1%, пишет delfi.lv
Пока невелик, так как из 41 участника на данный момент известны всего 18. И в общем списке Латвия сейчас занимает 23 место. Большую роль также играет выступление участников в полуфиналах.
Лидирует дуэт из Италии Mahmood & Blanco с композицией Brividi.
На втором месте украинская певица Алина Паш с песней "Тіні забутих предків". При этом известно, что она входит в список "Миротворца" за посещение Крыма.
Третье место занимает Швеция, которая пока не выбрала своего делегата для конкурса.
На данный момент Латвия в прогнозах букмекеров обгоняет своих балтийских соседей - эстонский исполнитель Stefan занимает 24 строчку рейтинга, литовская певица Моника Лиу с песней Sentimentai - на 29 месте.
Замыкает список болгарская группа Intelligent Music Project с композицией Intention.
Финал песенного конкурса "Евровидение" в этом году пройдет в Турине (Италия). Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а заключительный концерт — 14 мая. По результатам жеребьевки, представитель от Латвии выступит в первом полуфинале.