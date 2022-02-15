Песня навела проклятье? Эстонская певица чуть не сгорела в своем доме, после того как спела про огонь на Eesti laul

Foto: Instagram/Taavi Sepp

Элиза Колк, занявшая в субботу третье место на Eesti laul с песней “Fire”, в воскресенье чуть не сгорела в сильном пожаре. Дело в том, что ее мужчина Индрек Рахумаа растапливал баню, она загорелась, из-за чего жители дома были эвакуированы. У Элизы была сильная интоксикация и поэтому ее оставили на некоторое время в больнице.