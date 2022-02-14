Три чашки кофе в день — и жизнь продлится дольше

Употребления до трех чашек кофе ежедневно увеличивает продолжительность жизни, как показали наблюдения, продолжавшиеся 10 лет. Регулярно употреблявших кофе люди на 12% реже преждевременно умирали. Кроме того, они на 20% реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая и инсульты. Но эксперты доказали, что преимущества после напитка наблюдается только при употреблении свежемолотого напитка, а не растворимых его версий.

Кроме того, если вы выпиваете ежедневно свыше 3 чашек, то это не приносит никакого успеха организму, как показали наблюдения с участием почти полумиллиона человек. Кофе невероятно популярен, но наблюдения ученых ранее всё время противоречили друг другу в вопросе того, полезен ли кофе или вреден.

Кроме кофеина в самом кофе множество минералов и антиоксидантов. Ряд учёных связал употребление кофе с уменьшением риска опухолей, диабета второго типа и деменции. А вот другие, напротив, упоминали об опасности развития повышенного артериального давления и смерти от болезней сердца. Сейчас установлено, что напиток не приводит к гипертонии и даже имеет определённые преимущества для сердца и сосудов.