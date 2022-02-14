Культура
14.02.2022, 16:30

Радио Волна в День всех влюбленных приглашает в модный столичный ресторан Loft ja Ürdid!

 
Pressifoto
В течение недели на Радио Волна (Таллинн 107,1 и Ида-Вирумаа 106,9) проходит игра “Нереальный вопрос”, главный приз которой, возможность отправиться в модный ресторан Loft ja Ürdid вместе с любимыми ведущими утреннего эфира Максимом Миловановым и Юлией Манго. Гости под руководством прекрасного и талантливого шеф-повара Янека Виллерманна научатся готовить итальянское блюдо ризотто.

Такой гастрономической акции в эфире Радио Волна еще никогда не было. Поэтому команда ресторана Loft ja Ürdid вместе с ведущими утреннего шоу “Радио Волна” приготовили массу сюрпризов.

Максим Милованов: Мы очень надеемся на то, что это 14 февраля запомниться нашим слушателям надолго, ведь мы очень хотим подарить им не просто вкусный вечер, а бурю эмоций.

Юлия Манго: Наши друзья из ресторана Loft ja Ürdid во главе с шеф-поваром Янеком Виллерманом создадут праздничную и веселую атмосферу. 14 февраля для всех нас особенный день. Поэтому наша задача, чтобы никто не остался голодным и грустным.

Играйте в игру “Нереальный вопрос” по будням в 8.15 утра на Радио Волна и выигрывайте возможность провести время необычно, весело и в компании с любимыми ведущими в красивом и популярном ресторане Loft ja Ürdid.
До встречи в эфире на волне любимой музыки!

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