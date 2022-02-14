ФОТО | В День влюбленных Дина Гарипова сообщила о своей беременности

Дина Гарипова стала победительницей “Голоса” в 2012 году. В первом сезоне она выступала под руководством Александра Градского, а затем стала одной из первых солисток в его театре песни. “Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить вас. Спасибо за все”, — писала она после смерти артиста в 2021 году.