ФОТО | В День влюбленных Дина Гарипова сообщила о своей беременности
Победительница первого сезона шоу “Голос” Дина Гарипова рассказала в Instagram, что ждет ребенка. 30-летняя певица показала фото с округлившимся животом. “В преддверии новых перемен… Всех с Днем Влюбленных!” — написала она. Пол будущего первенца она раскрывать не стала.
С радостным событием певицу в числе прочих поздравили Анастасия Спиридонова, Валентина Бирюкова, Маргарита Позоян.
Дина Гарипова стала победительницей “Голоса” в 2012 году. В первом сезоне она выступала под руководством Александра Градского, а затем стала одной из первых солисток в его театре песни. “Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить вас. Спасибо за все”, — писала она после смерти артиста в 2021 году.
В 2013 году Дина Гарипова представляла Россию на музыкальном конкурсе “Евровидение”.