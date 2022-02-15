Идет с трудом: молодая жена Диброва показала видео постаревшего ведущего(23)
Телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая жена Полина отметили 12-летие старшего сына Александра. На видео, снятых во время праздника, 62-летнего шоумена сложно узнать. После перенесенного в феврале 2020 года инсульта он с трудом передвигается, — переживает Anews.
Дибров познакомился с четвертой женой Полиной Наградовой, когда девушке было 17 лет. Его совершенно не смущала 30-летняя разница в возрасте. Телеведущий казался бодрым и полным сил, принимал активное участие в воспитании троих совместных с Полиной сыновей — Александра, Федора и Ильи.
На днях старшему из них исполнилось 12 лет. В честь этого родители устроили для сына праздник, пригласив его друзей и команду аниматоров. Детей развлекал персонаж Джокер, придумывая для них интересные челленджи.
На столах вместо изысканных угощений подростков ждал фастфуд: картофель фри и бургеры.
Полина Диброва поделилась в инстаграме видео с дня рождения сына. В конце вечера родители вынесли для детей торт, украшенный зажженными свечами. На ролике видно, как Дмитрий, едва поспевая за женой, медленно передвигается мелкими шагами.
И хоть видео уже возбудило разных интернет-хейтеров, некоторые из которых сделали себе имя как раз на хамской критике звезд, отметим, что ничего особенного на видео и нет: нельзя делать какие-то выводы по двум шагам. Да и торт Дибров несет не один, что обычно тоже стесняет движения.