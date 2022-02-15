Идет с трудом: молодая жена Диброва показала видео постаревшего ведущего

Дибров познакомился с четвертой женой Полиной Наградовой, когда девушке было 17 лет. Его совершенно не смущала 30-летняя разница в возрасте. Телеведущий казался бодрым и полным сил, принимал активное участие в воспитании троих совместных с Полиной сыновей — Александра, Федора и Ильи.

На днях старшему из них исполнилось 12 лет. В честь этого родители устроили для сына праздник, пригласив его друзей и команду аниматоров. Детей развлекал персонаж Джокер, придумывая для них интересные челленджи.

На столах вместо изысканных угощений подростков ждал фастфуд: картофель фри и бургеры.

Полина Диброва поделилась в инстаграме видео с дня рождения сына. В конце вечера родители вынесли для детей торт, украшенный зажженными свечами. На ролике видно, как Дмитрий, едва поспевая за женой, медленно передвигается мелкими шагами.

И хоть видео уже возбудило разных интернет-хейтеров, некоторые из которых сделали себе имя как раз на хамской критике звезд, отметим, что ничего особенного на видео и нет: нельзя делать какие-то выводы по двум шагам. Да и торт Дибров несет не один, что обычно тоже стесняет движения.

