ФОТО | Бывшая супруга Шнурова рассекретила роман с участником «Холостяка»

Пара познакомилась на выставке современного искусства в Майами в декабре прошлого года, их отношения начались быстро и длятся уже около двух месяцев. Новый год Матильда и Антон встречали в Лос-Анджелесе вместе.

Напомним, что в 2020-м году в финале шоу “Холостяк” Криворотов признался в любви модели Барбаре Пино, но вскоре после окончания проекта пара распалась. Как говорится, что случилось в телевизоре, остается в телевизоре. Новая избранница звездного стоматолога и музыкант Сергей Шнуров развелись в 2018 году.