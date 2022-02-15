Шоубиз
15.02.2022, 18:00

ФОТО | Бывшая супруга Шнурова рассекретила роман с участником «Холостяка»

 
ФОТО: screenshot - youtube

Матильда Шнурова рассекретила имя своего нового избранника — им стал бывший участник шоу “Холостяк” и звездный стоматолог Антон Криворотов. Экс-супруга солиста “Ленинграда” поделилась совместными фото с возлюбленным в Instagram. Об этом сообщает “Рамблер”.

Пара познакомилась на выставке современного искусства в Майами в декабре прошлого года, их отношения начались быстро и длятся уже около двух месяцев. Новый год Матильда и Антон встречали в Лос-Анджелесе вместе.

Напомним, что в 2020-м году в финале шоу “Холостяк” Криворотов признался в любви модели Барбаре Пино, но вскоре после окончания проекта пара распалась. Как говорится, что случилось в телевизоре, остается в телевизоре. Новая избранница звездного стоматолога и музыкант Сергей Шнуров развелись в 2018 году.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии