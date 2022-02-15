Алла Пугачева нечаянно раскрыла семейную тайну

Снаружи дом выглядит огромным, однако, по словам Примадонны, внутри он намного меньше. В разговоре с актером Олегом Меньшиковым Пугачева перечислила все комнаты в замке, проговорившись, что у нее с Галкиным отдельные спальни. В целом в этом нет чего-то очень странного, для для многих может показаться непривычным.

“Дом настолько хорош функционально: для Лизы, для Гарика, для Клавы, для Кристины — комнаты считаю. Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю, и так всю жизнь! Гостевая, для Денички… И все, ну, и внизу маленькая сцена-студия”, — поделилась артистка.

Территория дома известной певицы украшена различными статуями и памятниками. Как призналась Пугачева, горгульи у входа в замок ее долгое время пугали.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже более 20 лет. Они на протяжении долгого время скрывали свой роман. Однако, несмотря на осуждения из-за разницы в возрасте, их отношения оказались крепкими и привели к свадьбе и рождению детей.