“Все пилось”: обиженная экс-директор Ротару рассказала об алкоголизме певицы

“При ней все время кто-то был, я имею в виду либо помощница по дому, либо ее костюмеры. У нее есть подруга-костюмер, и она ее тоже, кстати, очень часто унижает. Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко, прямо как нечего делать”, — заверила Коняхина.