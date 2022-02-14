14.02.2022, 18:34
“Все пилось”: обиженная экс-директор Ротару рассказала об алкоголизме певицы(5)
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Бывший PR-директор певицы Софии Ротару Ольга Коняхина заявила на программе “Новые русские сенсации”, что артистка якобы имела привычку унижать подопечных, а выпивала и вовсе как сапожник. Другое дело, что верить ли таким откровениям необязательно с учетом статуса разоблачительницы.
“При ней все время кто-то был, я имею в виду либо помощница по дому, либо ее костюмеры. У нее есть подруга-костюмер, и она ее тоже, кстати, очень часто унижает. Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко, прямо как нечего делать”, — заверила Коняхина.
Она также назвала “бредом” слова сына Ротару Руслана о том, что певица “никогда ничего тяжелее бокала вина в руках не держала”. “И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Да так, что даже я не выдерживала конкуренции. Но как откажешь народной артистке, когда она просит после тяжелого дня составить ей компанию за бокалом?“ — задается риторическим вопросом женщина.