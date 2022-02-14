ТОП-4 знаков Зодиака, которым больше остальных везет в любви

Скорпионы — 4 место

Натура Скорпиона влюбчива и романтична. У них всегда много поклонников, которые постоянно борются за расположение этого знака зодиака. Но Скорпионам трудно находится в ровных и стабильных отношения, потому что они полностью отдаются своим чувствам и эмоциям.

“Часто можно встретить ревность и требовательность по отношению к партнеру. Именно это приводит к разрыву связей, поэтому они заняли не первое, а четвертое место”, — рассказала астропсихолог.

Козерог — 3 место

Мужчин этого знака зодиака можно назвать успешными в любви. А вот о женщинах-Козерогах такого не скажешь. Они слишком серьезны и готовы сразу сообщить на первом свидании избраннику о своих планах на жизнь. Эта серьезность отпугивает представителей сильного пола.

“А вот мужчины-Козероги являются воплощением идеального спутника жизни: ответственные, серьезные и очень трудолюбивые”, — считает Галина Кулешова.

Весы — 2 место

Родившиеся под влиянием планеты любви Венеры, Весы по праву занимают вторую строчку рейтинга.

“Представители данного знака зодиака очень мягкие спокойные и покладистые. Конечно, некоторые могут посчитать, что Весам не хватает энергии, однако большинство людей это недостатком совершенно не считает”, — говорит астропсихолог.

Желание достичь гармонии и равновесия Весов — неоспоримое преимущество в выстраивании долгих и гармоничных отношений.

Стрельцы — 1 место

Безусловными лидерами рейтинга самых везучих в любви становятся представители огненной стихии. Стрельцы могут вскружить голову любому представителю из зодиакального круга.

“Стрельцы отлично ладят с людьми, им присуще хорошее чувство юмора, добродушие и искренняя заинтересованность жизнью близкого им человека”, — рассказала астропсихолог.

Именно такое поведение способствует построению крепкого и гармоничного союза.