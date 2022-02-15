У “Бегущего по лезвию” появится сериал-продолжение

Как сообщает издание, проект носит название “Бегущий по лезвию 2099”. Шоу будет продолжением фильмов “Бегущий по лезвию” и “Бегущий по лезвию 2049”.

Детали сюжета “Бегущего по лезвию 2099” пока неизвестны, хотя очевидно, что речь пойдет о еще более отдаленном будущем с новыми “вводными”.