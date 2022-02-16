Муж случайно убитой Алеком Болдуином женщины подал на актера в суд

По словам адвоката актера Дайера Аарона, Болдуин и другие члены команды верили в слова оружейников о том, что оружие не выстрелит.

Напомним, во время съемки одной из сцен вестерна “Ржавчина” Болдуин выстрелил из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. Оружие сработало неправильно, ранения получили два человека: режиссер фильма Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии, позже она скончалась.