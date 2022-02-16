Муж случайно убитой Алеком Болдуином женщины подал на актера в суд(2)
Муж (а точнее, уже вдовец) оператора Галины Хатчинс, случайно застреленной актером Алеком Болдуином на съемках фильма, подал судебный иск, пишет Los Angeles Times со ссылкой на адвокатов.
Ответчиками выступят сам Болдуин, кинокомпания Rust Movie Productions LLC, 3rd Shift Media, Thomasville Pictures и продюсеры фильма “Ржавчина”.
Также иск подан к первому помощнику режиссера Дэвиду Холлу, оружейнице Ханне Гутьеррес Рид, мастеру реквизита Саре Закри и поставщику оружия Сету Кенни из PDQ Arm & Prop.
Семья обвиняет Болдуина в несоблюдении основных правил безопасности при использовании оружия.
Продюсеры фильма знали о недостаточной квалификации оружейницы, говорится в иске.
По словам адвоката актера Дайера Аарона, Болдуин и другие члены команды верили в слова оружейников о том, что оружие не выстрелит.
Напомним, во время съемки одной из сцен вестерна “Ржавчина” Болдуин выстрелил из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. Оружие сработало неправильно, ранения получили два человека: режиссер фильма Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии, позже она скончалась.