Нумеролог определил несчастливые даты рождения

У некоторых людей с детства получается одинаково хорошо практически все, чем они начинают заниматься. Другие же вынуждены терпеть одну неудачу за другой. Проклятье? Порча? Судьба? Психолог и нумеролог Сергей Ланг объяснил, в чем может быть причина преследующих вас проблем.

Оказалось, все дело в цифрах, а конкретно — в дате вашего рождения.

“Высчитать свою судьбу можно с помощью нумерологии. Для этого сложите между собой все цифры своей даты рождения. Складывайте до тех пор, пока не получится однозначное число. Это и есть так называемое ’’роковое’’ число”, — поделился Сергей Ланг.

Наиболее непростая (и интересная!) судьба ожидает тех, у кого в сумме получились числа 3, 6 или 9.

Если у вас вышла тройка, то особое внимание следует уделить своей энергетике.

“От природы эти люди обладают сильной отрицательной энергетикой. Про них часто говорят, что они имеют дурной глаз. Они притягивают к себе серьезные проблемы, которые невозможно решить самостоятельно”, — уверен нумеролог.

Люди, рожденные под “счастливой” цифрой 6, могут казаться чрезмерно эгоцентричными и себялюбивыми.

Вот что про них говорит Ланг: “Разрушительную силу несет в себе число 6. Как правило, это очень эмоциональные люди, и эти эмоции являются их главным врагом. Этим людям важно понять, что необходимо слышать других и осознавать, что мир крутится не только вокруг них. Ведь они слушают только себя и не умеют учитывать мнения других”.

Тем, кто родился под цифрой 9, тотально не везет. Практически всегда и практически во всем.

“Это как перевернутая шестерка. Помимо эмоций эти люди сталкиваются с невезением. Они умудряются попадать в самые нелепые ситуации и всегда оказываются крайними. Им нельзя рисковать и нужно найти человека, который будет их направлять по жизненному пути, только тогда у этих людей будет что-то получаться”, — поведал Ланг.