“Аферист из Tinder” возглавил топ Netflix. Почему все о нем говорят?

“На апелляциях к эмоциям и строилась вся махинация Саймона. Он демонстрировал богатство, задаривал шикарными подарками, создавал близкий контакт, а потом имитировал опасность — и ставил их в ситуацию, где просто невозможно отказать своему близкому человеку. Мы не сомневаемся, что было огромное количество и других девушек, которые просто не решились говорить и до сих пор справляются с моральными травмами”, — рассказал постановщик проекта Эдгар Дубровский.

Свои истории в документальном фильме решились рассказать три жертвы афериста: Айлин Шарлотт, Пернилла Шехольм, Сесилия Фелльхой. Последняя задолжала банкам четверть миллиона долларов и попала в больницу с нервным срывом.

Но весьма скоро “прекрасный принц” заявлял своим подругам, что ему угрожает опасность и требуются деньги. Доверчивые девушки, которые на тот момент уже были влюблены и верили своему бойфренду, брали кредиты, чтобы помочь ему финансово, но в итоге он исчезал с деньгами, оставив их с разбитым сердцем и пустым кошельком.

История звучит, как сюжет остросюжетного романа, но произошла она на самом деле. Молодой израильтянин Шимон Хают выдавал себя за сына израильского миллиардера Льва Леваева, владельца компании по добыче алмазов LLD Diamonds, по имени Саймон Леваев. Он знакомился с девушками в Tinder, красиво ухаживал, а если те проверяли его по соцсетям, то к их услугам были странички в Instagram, где Саймон позировал в одежде дорогих брендов, в салонах частных самолетов и эксклюзивных авто.

2 февраля на стриминговом канале Netflix вышел документальный фильм о том, как опасно знакомиться в Сети и доверять привлекательным молодым людям, которые выдают себя за миллиардеров.

Что же это за фильм и почему он так зацепил зрителей? Попробовал разобраться “ Фокус ”.

Речь идет о двухчасовом фильме “Аферист из Tinder” (Tinder Swindler), который появился на платформе 31 января и за неделю попал в топ-10 лучших в более чем 90 странах. Картина рассказывает о мошеннике, который знакомился с женщинами в популярном приложении, а после красивых ухаживаний умудрялся выманивать у них сбережения и вынуждал брать кредиты. Обманутые женщины объединились и требуют наказания мужчины. За первую неделю показа “Аферист из Tinder” набрал 45,8 млн часов просмотров.

История Саймона Леваева, настоящее имя которого Шимон Хают, началась три года назад. Юноша и правда родом из Израиля, вырос в городке Бней-Браке, неподалеку от Тель-Авива. Но его отец Йоханан Хают — главный раввин израильской авиакомпании “Эль Аль”, а вовсе не миллиардер и владелец бриллиантовой компании.

Примечательно, но Льву Леваеву, у которого девять детей, пришлось позже давать официальный комментарий и опровергать родство с предприимчивым молодым человеком, который назвался его сыном.

В 2011 году в Израиле Саймона объявили в розыск из-за подделки чеков, он сбежал из страны и сменил имя, что подтвердила его сестра, которая живет в Израиле и его мать, которая заявила, что не общалась с сыном с тех пор, как ему исполнилось 18 лет. Оказалось, что Саймон, который тогда еще назывался Шимоном Хаютом, украл чековую книжку у семьи, где присматривал за ребенком.

Он осел в Финляндии, где и придумал схему обмана девушек. В 2015 году он отсидел два года в финской тюрьме за мошенничество, а после освобождения ненадолго вернулся в Израиль, чтобы снова укатить в Европу.

Он знакомился со своими жертвами в Tinder, объяснял, что вынужден часто улетать в заграничные командировки по делам фирмы и создавал иллюзорную картину богатого баловня судьбы: арендовал яхты, путешествовал частными самолетами, устраивал шикарные вечеринки и одевался только в дорогих бутиках.

Саймон Леваев придумал беспроигрышный план: он одновременно встречался с несколькими девушками и все они оплачивали его растущие расходы и дорогие подарки соперницам, о которых они и не подозревали.

В какой-то момент он сообщал, что его жизни угрожает опасность, в доказательство демонстрировал видео избитых сотрудников и говорил, что не может пользоваться собственными счетами в целях безопасности.