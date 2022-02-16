Мирослава Карпович намекнула на расставание c Павлом Прилучным

Звезда сериала “Папины дочки” Мирослава Карпович фактически подтвердила конец скандального романа с актером Павлом Прилучным. Во всяком случае, поклонники именно так истолковали ее пост в Instagram, оставленный накануне.

В День святого Валентина актриса, вместо того чтобы написать слова любви в адрес бойфренда, намекнула на предательство.

“Любите того, кто никогда тебя не предаст. Да и просто так любите. Ни за что. Потому что любовь не выбирает. Любите весь мир от избытка сердца, просыпаясь с чувством благодарности к богу, вселенной за то, что имеем”, — написала Карпович.

На днях и сам Прилучный спровоцировал слухи о расставании с возлюбленной, написав в сети пост о ней, который многие сочли прощальным. В нем звезда “Мажора” поблагодарил Карпович за то, что “поддержала и была рядом в сложный период”, написал множество комплиментов и попросил фанатов “остановить волну хейта и ненависти” в адрес актрисы.