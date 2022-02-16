ВИДЕО | Милош Бикович на Иване Урганте показал, как снимают постельные сцены

Люди думают, что во время съёмок откровенных сцен “дико много страсти”, отметил Милош Бикович в разговоре с Ургантом. “На самом деле это выглядит так”, — сказал Бикович в “Вечернем Урганте”, встал с кресла и принялся демонстрировать, как же всё происходит во время работы над фильмами. Смотреть на это лучше со стороны.