ВИДЕО | Милош Бикович на Иване Урганте показал, как снимают постельные сцены(1)
Сербский актёр Милош Бикович пришёл на программу “Вечерний Ургант” и на ведущем продемонстрировал, как снимают постельные сцены для кино. Урганту для этого пришлось ассистировать коллеге по звёздному цеху, — смущается Life.
Люди думают, что во время съёмок откровенных сцен “дико много страсти”, отметил Милош Бикович в разговоре с Ургантом. “На самом деле это выглядит так”, — сказал Бикович в “Вечернем Урганте”, встал с кресла и принялся демонстрировать, как же всё происходит во время работы над фильмами. Смотреть на это лучше со стороны.
После того, что устроил Милош, Ургант спросил, а как именно девушка Биковича реагирует на постельные сцены с участием актёра. В итоге оба пришли к выводу, что происходящее на съёмках — “механика чистой воды”. “Будем смотреть “The Тёлки” и понимать: это всё ложь”, — резюмировал Ургант. Кстати, выход экранизации романа Сергея Минаева в России должна состояться через неделю.