17.02.2022, 09:43
Жена Диброва опровергает догадки о плохом состоянии мужа(1)
ФОТО: screenshot - youtube
На днях публику взбудоражило видео с празднования дня рождения сына Дмитрия Диброва. На нем телеведущий еле передвигался. Правда, при этом он аккуратно нес блюдо с тортом и делал это вместе с женой. Но слухи уже было не остановить.
“С ним уже в порядке, никаких реабилитаций сейчас не требуется. Здоровье в норме, ничего не беспокоит. В 2020-м, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо, спасибо за беспокойство”, — ответила журналистам супруга Диброва.
Сложно сказать, убедит ли это поклонников и тем более хейтеров. Если уж перед последними человек чем-то провинился (в случае с Дибровым — женился на девушке, которая на 30 лет моложе), критиковаться будет каждый шаг. Особенно если этот шаг недостаточно широкий.