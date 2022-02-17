Жена Диброва опровергает догадки о плохом состоянии мужа

“С ним уже в порядке, никаких реабилитаций сейчас не требуется. Здоровье в норме, ничего не беспокоит. В 2020-м, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо, спасибо за беспокойство”, — ответила журналистам супруга Диброва.

Сложно сказать, убедит ли это поклонников и тем более хейтеров. Если уж перед последними человек чем-то провинился (в случае с Дибровым — женился на девушке, которая на 30 лет моложе), критиковаться будет каждый шаг. Особенно если этот шаг недостаточно широкий.