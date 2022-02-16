Самая лучшая дата для свадьбы в 2022 году — мнение астролога

В первую очередь стоит знать, что в течение всего 2022 года будут как благоприятные, так и не подходящие дни для бракосочетаний. В астрологии самым плохим периодом для заключения браков называют период ретроградного Меркурия. Собственно, это время неблагоприятно почти для всего, хоть из дома не выходи.

Астрологи утверждают, что браки, заключенные в период ретрограда Меркурия, по статистике заканчиваются разводом или проблемами на всю семейную жизнь.

Самым же удачным временем для заключения браков является период, когда большинство планет находятся в созвездиях Рака или Льва. Такое расположение планет символизирует любовь, радость и счастье.

Стоит знать, что в 2022 году с конца апреля по знаку Рака будет идти Черная Луна. Этот период также неблагоприятен для проведения свадьбы. Еще один период — с конца июня по середину июля также будет не самый лучший.

А теперь, когда вы “прокачались” астрологическими терминами и можете ими щегольнуть в кругу друзей, просто запишите, что самым лучшим днем для свадьбы в этом году является 28 июля. В этот день будет новолуние в знаке Льва. Это означает, что именно в этот день влюбленные смогут заложить потрясающую созидательную энергию, а она поспособствует процветанию и благополучию новой семьи.