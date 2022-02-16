"Гостье из будущего" Наталье Гусевой уже 50. Как сложилась ее жизнь?

Когда Наталья Гусева снялась в фильме “Гостья из будущего”, ей было всего 12 лет. Роль Алисы Селезневой стала для нее второй в карьере (первым была агитационная короткометражка “Опасные пустяки”).

Девочка, которая к тому моменту даже не ходила в театральную студию, сумела влюбить в себя не только весь Советский Союз, но и жителей других стран. На протяжении долгих лет после выхода картины Гусевой приходили тысячи писем от поклонников, которые восхищались ее великолепными глазами и талантом и пророчили ей будущее великой актрисы.

Но также внезапно, как появилась на экранах, Наталья с них пропала: перестала сниматься, давать интервью, а кинокарьере предпочла карьеру биохимика. С тех пор она стала тщательно скрывать личную жизнь, но кое-что о ней все-таки известно. 15 февраля Наталья Гусева отметила 50-й день рождения — и делает это в компании любимого супруга и двоих дочек.

Наталья Гусева родилась в семье оператора электронной промышленности и врача-терапевта и росла совершенно обычной девчонкой: ходила в детский сад, играла в куклы и с подружками каталась во дворе на качелях, а когда ей исполнилось 7 лет — в парадной форме и с белыми бантами отправилась в первый класс.

В школе она всегда была отличницей, больше всего интересовалась биологией и мечтала посвятить свою жизнь науке, но чуть было не ушла в артистки. Все получилось совершенно случайно: когда Наталья училась в пятом классе, к ним в школу пришел ассистент с киностудии имени М. Горького. Он искал детей с хорошей дикцией, которые умеют выразительно читать стихи, для того, чтобы приглашать их для участия в новых проектах. Гусева с легкостью прошла кастинг: предполагалась, что она будет сниматься в небольших эпизодах, но практически сразу же девочке предложили сыграть главную роль — Алисы Селезневой в фильме “Гостья из будущего”.