"Гостье из будущего" Наталье Гусевой уже 50. Как сложилась ее жизнь?(4)
В детстве Наталья Гусева снялась всего в пяти фильмах, а затем пропала с экранов. За те годы, пока ее не было видно, она успела дважды выйти замуж, дважды стать мамой и превратилась из милой Алисы Селезневой в серьезную ученую, — радуется Woman.
Когда Наталья Гусева снялась в фильме “Гостья из будущего”, ей было всего 12 лет. Роль Алисы Селезневой стала для нее второй в карьере (первым была агитационная короткометражка “Опасные пустяки”).
Девочка, которая к тому моменту даже не ходила в театральную студию, сумела влюбить в себя не только весь Советский Союз, но и жителей других стран. На протяжении долгих лет после выхода картины Гусевой приходили тысячи писем от поклонников, которые восхищались ее великолепными глазами и талантом и пророчили ей будущее великой актрисы.
Но также внезапно, как появилась на экранах, Наталья с них пропала: перестала сниматься, давать интервью, а кинокарьере предпочла карьеру биохимика. С тех пор она стала тщательно скрывать личную жизнь, но кое-что о ней все-таки известно. 15 февраля Наталья Гусева отметила 50-й день рождения — и делает это в компании любимого супруга и двоих дочек.
Наталья Гусева родилась в семье оператора электронной промышленности и врача-терапевта и росла совершенно обычной девчонкой: ходила в детский сад, играла в куклы и с подружками каталась во дворе на качелях, а когда ей исполнилось 7 лет — в парадной форме и с белыми бантами отправилась в первый класс.
В школе она всегда была отличницей, больше всего интересовалась биологией и мечтала посвятить свою жизнь науке, но чуть было не ушла в артистки. Все получилось совершенно случайно: когда Наталья училась в пятом классе, к ним в школу пришел ассистент с киностудии имени М. Горького. Он искал детей с хорошей дикцией, которые умеют выразительно читать стихи, для того, чтобы приглашать их для участия в новых проектах. Гусева с легкостью прошла кастинг: предполагалась, что она будет сниматься в небольших эпизодах, но практически сразу же девочке предложили сыграть главную роль — Алисы Селезневой в фильме “Гостья из будущего”.
Гусевой очень понравилось работать на съемочной площадке, но вот к славе, которая обрушилась на нее после того, как фильм показали по телевизору, девочка оказалась не готова. Она признавалась: ее пугал тот факт, что к ее жизни приковано столько внимания — она ведь была простой школьницей, но многие видели в ней только ее героиню, которая спасла мир от космических пиратов.
Практически сразу девочка решила, что актерство не станет ее будущей профессией: она была готова сниматься, пока у нее есть на это время, но дальше — хотела бы заниматься чем-то другим. Гусева часто получала приглашения от режиссеров, но внимательно читала каждый сценарий и соглашалась только на те роли, которые бы никак не повредили ее репутации. После “Гостьи из будущего” она снялась еще в трех фильмах — “Гонка века”, “Лиловый шар” и “Воля Вселенной”, но они прошли для зрителей практически незаметно.
Когда Гусевой исполнилось 16 лет, ей предложили сыграть главную роль в криминальной драме “Авария — дочь мента”. По сюжету фильма в нем было много сцен насилия, и Наталья отказалась. Она хотела уйти из мира кино так и оставшись светлой Алисой Селезневой, и исполнила свою мечту. Зрители продолжали смотреть “Гостью из будущего” и наизусть цитировать фразы оттуда, а в это время Гусева сидела в своей комнате в подмосковном Звенигороде и готовилась к выпускным экзаменам.
После окончания школы Наташа поступила в Московский государственный институт тонкой химической технологии на кафедру биотехнологии и после него сразу же устроилась работать по специальности — научным сотрудником.
На последнем курсе института Гусева вышла замуж. Со своим супругом она познакомилась, когда еще в школе поехала на гастроли в Минск. Денис Мурашкевич влюбился в нее, как только впервые увидел по телевизору, и задался целью во что бы то ни стало познакомиться с Алисой Селезневой в реальности.
Он попал к ней в номер в гостинице в коробке из-под телевизора, а потом неожиданно вылез, чем безумно напугал девочку, но с другой стороны — все-таки смог ее очаровать. Несмотря на необычную историю знакомства, спустя семь лет их брак закончился разводом. За это время Наталья и Денис успели стать родителями прекрасной дочки Алеси. Она, в отличие от мамы, все-таки выбрала для себя кинокарьеру, но правда, по другую сторону экрана — стала режиссером.
После развода Наталья оставила себе фамилию мужа: на тот момент она уже много лет не снималась в кино, но все равно не хотела привлекать к себе лишнее внимание.
После этого целых 12 лет Наталья Гусева прожила в одиночестве, но использовала это время для того, чтобы заняться карьерой. Из младшего научного сотрудника она выросла в руководителя компании и даже ненадолго вернулась в кино, озвучив капитана звездолета в мультфильме “День рождения Алисы” и сыграв эпизодическую роль в телесериале “Литейный”.
Она вновь обрела семейное счастье уже после того, как ей исполнилось 40. Ее новым избранником стал Сергей Амбиндер, дизайнер, сын главы благотворительного фонда “Русфонд”. Сергей работает в “Русфонде” под началом отца и занимается помощью больным раком детям. Актриса долгое время скрывала от публики свой новый роман, а спустя три года после его начала тайно вышла за своего любимого замуж.
Примечательно, что все секреты личной жизни Гусевой однажды раскрыл ее бывший супруг Денис Мурашкевич. Он признался, что сохранил с женой прекрасные отношения и был рад, когда она нашла новую любовь. В 2013 году у Натальи ее второго супруга родилась дочка София.
После того, как девочка появилась на свет, Гусева поставила научную карьеру на паузу и полностью посвятила себя заботе о малышке. Вернулась ли она к работе, неизвестно, но период, который она провела в декретном отпуске, по признаниям Гусевой, был для нее просто прекрасным. Она много времени проводила с младшей дочкой и супругом, путешествовала и виделась с друзьями, но при этом так же, как и раньше, избегала светских мероприятий, и признавалась, что и в дальнейшем хочет придерживаться такого же размеренного образа жизни — без лишних сплетен, драм и скандалов.
Тем временем где-то, возможно, снимается анонсированный был ремейк "Гостьи из будущего", а поклонники отдают должное "классике". Например, на youtube-канале, откуда мы взяли этот ролик, выложены не просто отреставрированные серии фильма, но ещё и усовершенствованные с помощью новых технологий. И пересмотреть их можно в очень высоком разрешении.