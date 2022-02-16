Смело волной хейта: победительница украинского отбора на “Евровидение” отказалась от участия в конкурсе

Об отказе Алина Паш заявила в Instagram. “Я гражданка Украины, Я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история — это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять атаке и натиску, взломам моих социальных сетей; угрозам”, — написала она.