Смело волной хейта: победительница украинского отбора на “Евровидение” отказалась от участия в конкурсе(13)
Представительница Украины на “Евровидении” Алина Паш отказалась от участия в конкурсе. Паш, отобранная на международный песенный конкурс, оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что она побывала в Крыму после его присоединения к России, — поясняет “Газета”.
Об отказе Алина Паш заявила в Instagram. “Я гражданка Украины, Я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история — это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять атаке и натиску, взломам моих социальных сетей; угрозам”, — написала она.
Известно, что Паш посещала Крым в 2015 году, прибыв туда российскими авиалиниями, что запрещено украинским законом. Певицу обвинили в том, что она предоставила фальшивую справку о пересечении границы с украинской стороны. Сама Паш возложила вину за это на своего директора.