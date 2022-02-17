ВИДЕО | Даже природа против Бузовой: ураганом снесло съемочную площадку “Звезд в Африке”(2)
С детства мы знаем, что Лимпопо — это такая чудесная африканская речка, где гуляет гипопо, хотя может встретиться и Бармалей. Но поэт умолчал о возможном буйстве стихии, которая порой страшнее и “гипопо” (встреча с которым, к слову, вас не порадует), и Бармалея. С этой напастью и столкнулась съемочная группа шоу “Звезды в Африке”.
По словам Бузовой, это был один из самых жутких и страшных дней в ее жизни. “На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось… и начался настоящий. Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции”, — вспоминает она. Камеры, провода, декорации были уничтожены, их пришлось заменять.
К счастью (хотя, вероятно, кто-то скажет “к сожалению”) никто из участников и ведущих не пострадал. А стало быть, как утверждал незабвенный Фредди Меркьюри, the show must go on.
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