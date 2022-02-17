ВИДЕО | Даже природа против Бузовой: ураганом снесло съемочную площадку “Звезд в Африке”

По словам Бузовой, это был один из самых жутких и страшных дней в ее жизни. “На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось… и начался настоящий. Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции”, — вспоминает она. Камеры, провода, декорации были уничтожены, их пришлось заменять.