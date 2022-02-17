Союз балета Эстонии просит помощи: Ведущий солист Анатолий Архангельский до сих пор находится на лечении в Италии

Пожертвования можно переводить на счет союза балета:

SEB EE161010022081883007

Eesti Balletiliit

Пояснение: ANATOLILE

Собранную с пожертвований сумму балетный союз отправит жене Анатолия Марике на оплату лечения и покрытие сопутствующих расходов.

Больничная касса не поддерживает лечение солиста национального балета Эстонии, борющегося с редким заболеванием в больнице Италии. Его супруга Марика Муйсте, так же являющаяся солисткой театра Эстония, оставила карьеру и живет седьмой месяц в больнице с мужем.

Этой весной 43-летний Анатолий Архангельский переболел Covid-19. В течении двух недель у него держалась высокая температура, выше 39 градусов. После танцор вернулся к работе, но чувствовал себя очень странно. Он начал чувствовать покалывание в руке, ухудшилось зрение и координация. Супруга предполагала, что это слабость может быть после долгой болезни и организм не восстановился. Во время выступлений появлялось чувство, что вот-вот упадет и кружилась голова. Впервые в жизни Анатолий взял больничный и стал говорить о плохом самочувствии.

Скакало давление, начала дёргаться левая рука, мутнело в глазах, координация становилась всё хуже. Марика вызвала скорую помощь, в больнице Анатолий пробыл три дня, после чего его отправили домой, не выявив никаких признаков заболевания.

Во втором случае обращения в скорую помощь поставили диагноз – эпилепсия.

Позже Анатолий уже не мог говорить, двигаться. Лечения тоже не назначалось, поскольку точный диагноз врачи не могли установить. Так же во время исследований была утеряна проба костного мозга, результата ждали полторы недели. Времени на повторные анализы тратить не стали и начали искать другие возможности.

Сестра Анатолия живет в Италии и с её помощью нашли в больнице Удины врача невролога Джан Луиджи Джильи, который раньше спасал жизни людей с похожими симптомами экспериментальной диетой. Сначала доктору отсылали каждый день видео, пока он не попросил приехать в больницу.