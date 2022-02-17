У Елизаветы II начали отказывать ноги

Печальные новости приходят к нам из Лондона. Казалось, что королева Великобритании вечна — ей уже 95 лет, а она до самого последнего момента была бодра, весела и полна энергии. Однако смерть любимого супруга принца Филиппа в прошлом году сильно подкосила монаршую особу. После этого Елизавета II сильно сдала. Теперь же у нее начали отказывать ноги, передает woman.ru

В среду, 16 февраля, когда в Дубовой комнате в доме Ее Величества в Беркшире у королевы всея Англии министр оборонных служб, генерал-майор Элдон Миллар и его предшественник контр-адмирал Джеймс Маклауд спросили, как она себя чувствует, та указала на проблемы с ногами, сжимая трость: «Ну, как видите, я не могу двигаться». При этом она все же улыбалась и крепко пожала мужчинам руки.

Инсайдеры уже рассказали британской прессе, что даже с палочкой Елизавета II практически не может передвигаться. медики считают, что это происходит из-за обычных возрастных изменений, которым подвержены все люди на планете. Именно из-за них у королевы и возникла некая скованность в движениях.

Это, кстати, была первая встреча королевы после того, как она контактировала с ее сыном принцем Чарльзом всего за два дня до того, как у него был выявлен положительный тест на коронавирус.

Букингемский дворец до сих пор не говорит, какой результат теста на ковид был выявлен у королевы, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность и заявляя, что на прошлой неделе у Ее Величества не было вообще никаких симптомов. Но, похоже, Елизавета II полностью здорова.

Отметим, что сейчас в Великобритании под кодовым названием Operation Golden Orb разрабатывается план коронации принца Чарльза и его супруги Камила Паркер-Боулз, герцогини Корнуольской. Все это внушает определенные опасения за здоровье королевы — обычно монархи уходят со своих постов или когда понимают, что больше не могут исполнять свои обязанности в полном объеме, как должны, или сразу после их смерти. Так что тут два варианта, и оба они крайне печальные: или Елизавета II смирилась со своим возрастом и хочет достойно передать в руки сына бразды правления, или она предчувствует, что ей осталось не так много времени на этой планете и хочет заранее урегулировать все дела, чтобы отойти от дел со спокойной душой.