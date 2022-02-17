Посиди в кресле Мартина Репинского: Член Рийгикогу, водивший такси, продает машину

Центрист Мартин Репинский ранее заявлял в СМИ, что он зарабатывает больше, чем обычный член Рийгикогу, подрабатывая в такси и планирует достичь финансовой свободы благодаря инвестированию. Как сказал Мартин, вкладывая 2000 евро в месяц в акции, вы экономите в общей сложности 24 000 евро в год, почти четверть миллиона евро за десять лет, а при годовой доходности в 20% портфель скоро будет стоить миллион!

Мартин также инвестировал в новый автомобиль, который, как говорят, потребляет меньше топлива, чем Škoda.

Skoda Superb Laurin Klement L&K 4X4 2.0 140kW — настоящий тигр на наших снежно-холодных дорогах — двухлитровый двигатель полноприводной машины имеет мощность 140 киловатт. Машине почти три года, и Мартин просит за нее 32 000 евро. "Шкода" ездила по шведским дорогам, пока Мартин не купил ее для предоставления услуг такси. Хотя машина уже проехала почти 180 000 километров, Мартин в объявлении заявил, что состояние машины на 5+.

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Сам Мартин Репинский сообщил Delfi, что планирует совмещать две специальности — таксиста и депутата. "Останусь в Рийгикогу, пока он будет в этом составе. Избиратели дали мне мандат, будет нечестно, если я от него откажусь", — добавил он.

По его словам, он общался в связи с этим вопросом как с Карилайдом, так и с лидером партии и спикером Рийгикогу Юри Ратасом. В итоге они пришли к соглашению, что во время заседаний Рийгикогу Репинский не будет заниматься извозом.

До следующих выборов в Рийгикогу осталось чуть больше года — они пройдут 5 марта 2023 года. Планирует ли Репинский снова баллотироваться в Рийгикогу или же хочет полностью посвятить себя новой специальности? Мартин говорит, что еще достаточно времени, чтобы принять решение, и ничего не исключает.

Напомним, что на посту депутата Рийгикогу Репинский зарабатывает 4399,43 евро в месяц.