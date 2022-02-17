Наргиз Закирова в 51 год в четвертый раз вышла замуж. Новый избранник моложе певицы на 12 лет(2)
Певица Наргиз Закирова в прошлом году во второй раз стала бабушкой, а в этом — вновь вышла замуж. Ее новый супруг Антон Ловягин младше нее на 12 лет. При этом вместе супруги уже около 8 лет. Пара сыграла свадьбу во Франции, — делится подробностями WMJ.
“Мы познакомились на работе, когда восемь лет назад он пришел ко мне устраиваться техником, и с тех пор не расстаемся … Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка … Мы уже поженились. У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина”, — рассказал певица.
О том, что звезда рассталась с третьим мужем, американским вокалистом Филиппом Бальзано, публике стало известно в 2016 году. Как оказалась, к этому времени она уже состояла в отношениях с Антоном Ловягиным.