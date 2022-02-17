Наргиз Закирова в 51 год в четвертый раз вышла замуж. Новый избранник моложе певицы на 12 лет

“Мы познакомились на работе, когда восемь лет назад он пришел ко мне устраиваться техником, и с тех пор не расстаемся … Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка … Мы уже поженились. У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина”, — рассказал певица.