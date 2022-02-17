Сати Казанова решила эмигрировать из России

“У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией, но если вы заметили, я часто употребляю слово “пока”, что говорит о том, что со временем я буду все больше и больше становиться независимой территориально от России, а значит, меня ничего держать не будет”, — рассказала Сати в интервью WMJ.