Сати Казанова решила эмигрировать из России(9)
Когда два года назад мир познал все “прелести” пандемии, одной из пострадавшей оказалась экс-солистка группы “Фабрика” Сати Казанова. И дело даже не в самом коронавирусе: закрытые границы надолго разлучили ее с мужем-итальянцем. Пришлось даже искать окольные пути, чтобы встретиться с любимым. Возможно, и это сыграло свою роль в решении Сати переехать к мужу насовсем.
“У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией, но если вы заметили, я часто употребляю слово “пока”, что говорит о том, что со временем я буду все больше и больше становиться независимой территориально от России, а значит, меня ничего держать не будет”, — рассказала Сати в интервью WMJ.
Однако в настоящее время дела у певицы в России еще есть. В частности, она занята проектом Sati Ethnica, которая весной выпустит новый альбом. Пока же она представила клип на песню на родном — кабардинском — языке.