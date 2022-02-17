Сын вебкам-модели утонул в бассейне, пока мать снимала откровенный контент для OnlyFans

Смертью сына обернулись для модели с OnlyFans Вияды Полтави очередные откровенные съёмки. 26-летняя девушка решила устроить фотосессию прямо во время вечеринки по случаю Дня святого Валентина. Мероприятие проходило на одной из вилл в тайской Паттайе, и Полтави заявилась туда в компании мужа-фотографа и двухлетнего сынишки.

Вияда, известная любителям голых фото и видео как Soda, позировала у бассейна в чёрном мини-бикини, а ещё на бильярдном столе с раздвинутыми ногами, пишет Mirror. В это время двухлетний сын Полтави в компании младшего брата и ещё одного ребёнка резвился в воде.

Под вечер взрослые, видимо, забыли, что за детьми нужен глаз да глаз, и переместились в дом. В особняке модель резвилась в компании "коллег" по интим-цеху, не вспоминая о родительских обязанностях. Виски лились рекой, когда супруг Вияды услышал, как сын борется в воде. А вскоре увидел, что малыш тонет и задыхается. На место вызвали медиков, на часах было около 22:00.

Врачи провели сердечно-лёгочную реанимацию и отвезли ребёнка в госпиталь, там медики лишь констатировали смерть мальчика. Малыш не дожил двух дней до своего трёхлетия.

Безутешная модель уже сообщила, что "молится, чтобы вернуть сына к жизни" и что после его смерти жить не хочет, её сердце разбито. Полицейским Полтави и её муж сказали, что в момент гибели сына работали.