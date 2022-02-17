18 ноября в Риге выступит лидер группы Rammstein — Тилль Линдеманн!

ТИЛЛЬ ЛИНДЕМАНН не просто талантливый музыкант, Тилль — это явление, его концерты впечатляют, как извержение вулкана, когда вы находитесь в эпицентре и одновременно поете с максимальной силой “Steh Auf!!”

У Тилля миллионы поклонников по всему миру, артист обладает невероятной харизмой, артистичностью, а иногда и пугающей энергией, и силой голоса.

В “Ich Hasse Kinder” вы увидите и услышите то, чем ТИЛЛЬ ЛИНДЕМАН известен во всем мире, больше металла, старых и новых песен, больше видео, спецэффектов, и вы почувствуете невероятную энергию одного из лучших фронтменов рока.

Билеты доступны на сайте https://www.ostapilet.ee/est/event/keep-134 по цене от 59 евро

Количество билетов очень ограничено