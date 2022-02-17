18 ноября в Риге выступит лидер группы Rammstein — Тилль Линдеманн!(2)
ТИЛЛЬ ЛИНДЕМАНН — гений индастриал-метала, фронтмен и голос Rammstein, трехкратный победитель “ECHO Award” впервые выступит в Риге со своей группой с сольным концертом в рамках европейского турне 21/22 “ICH HASSE KINDER”.
ТИЛЛЬ ЛИНДЕМАНН не просто талантливый музыкант, Тилль — это явление, его концерты впечатляют, как извержение вулкана, когда вы находитесь в эпицентре и одновременно поете с максимальной силой “Steh Auf!!”
У Тилля миллионы поклонников по всему миру, артист обладает невероятной харизмой, артистичностью, а иногда и пугающей энергией, и силой голоса.
В “Ich Hasse Kinder” вы увидите и услышите то, чем ТИЛЛЬ ЛИНДЕМАН известен во всем мире, больше металла, старых и новых песен, больше видео, спецэффектов, и вы почувствуете невероятную энергию одного из лучших фронтменов рока.
Билеты доступны на сайте https://www.ostapilet.ee/est/event/keep-134 по цене от 59 евро
Количество билетов очень ограничено