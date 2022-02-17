Кристина Асмус снова попала в больницу — теперь с ожогами

С некоторыми сокращениями ее поистине жуткая история выглядит так:

“Вчера в кино снимали сцену, где моя героиня должна оторвать депилирующие полоски на подмышках. А я такие полоски только в кино видела. Объяснили, что по действию надо разогреть их в ладонях, потом наклеить на подмышки и еще растереть, как бы впечатывая воск. Но я-то думала, там просто крем вместо него нанесли, как мы обычно витаминки вместо таблеток пьём и сок вместо вина. Но что-то пошло не так))

В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть.. Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы… А сейчас всё выглядит гораздо страшнее!

Дальше как во сне: лёд, Лёд-2, перекись, от которой стало хуже; адская боль; жжёт так, что можно сойти с ума; руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги…

Нельзя пользоваться дезодорантами и замазывать тоналкой. Кожа содрана и раны пока свежие. А у меня каждый день смены и спектакли. И сплю я на вытянутой руке — так, что подмышки прям об подушку трутся. Мыться больно даже тёплой водой и до ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали. Такой вот пипец”.