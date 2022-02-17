Секс может предотвратить рак

Ученые в течение 11 лет наблюдали за 15 269 британцами, оценивая их сексуальную активность. Наблюдатели регулярно опрашивали их, как часто те занимаются сексом. Как оказалось, 36% делали это хотя бы раз в неделю, а 72% респондентов — минимум раз в месяц.

Средний возраст участников их исследования составлял 39 лет, за это время скончались 228 наблюдаемых. Их них 62 участника эксперимента умерли от рака, а 29 человек — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что регулярная половая жизнь — не реже одного раза в неделю — может помочь отложить раннюю смерть на 49%. Секс на постоянной основе сокращает вероятность развития различных серьезных заболеваний почти в два раза, болезней сердца и сосудов — на 21%, а в случае онкологии показатель достигает сразу 69%.