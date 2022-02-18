Валентина Талызина рассказала о своей неизлечимой болезни
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина долгое время не появлялась в театра, а если попадала в какие-нибудь телешоу, то проводила там время исключительно сидя. Прошел слух о том, что она не может ходить после инсульта. Слух этот актриса опровергла, однако легче от этого не стало.
По словам Талызиной, ее заболевание — полинейропатия. Последствия могут быть разными в зависимости от вида, одно из них — боль в суставах. Валентина Илларионовна рассказала, что спровоцировала болезнь тяжелая дорога из Китая, помноженная на стресс: на свой рейс она опоздала, а потом добираться пришлось более сложными путями. Знакомый врач заметил изменения в состоянии, но предварительный диагноз был сделан неверный, было назначено неправильное лечение — и уже после этого актриса практически не могла ходить самостоятельно.
Тем не менее, у Талызиной хватило сил вновь встать на ноги. Сейчас она, по ее признанию, ходить без посторонней помощи может, хотя и использует палку. Более того: она даже вернулась на сцену и играет в одном из спектаклей Театра им. Моссовета.